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Соцопрос выявил долю работающих по профессии россиян

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Среди россиян 40% работают по полученной в университете специальности. Это следует из опроса SuperJob.

«Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к той, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности», — уточняется в исследовании.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян, имеющих высшее образование и опыт работы.

Чаще других по своей или смежной специальности трудятся работники с доходом больше 80 тыс. руб., среди них таких 75%. Если сравнивать профессии, то по специальности или в смежной сфере чаще всех работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%).

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Реже всех по специальности, полученной в вузе, идут работать менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).

SuperJob проводил аналогичное исследование в 2013 году. Восемь лет назад по своей специальности или в смежной области работало меньшее число россиян. Тогда их было 55%, сейчас — 62%.

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Осенью 2020 года опрос SuperJob показал, что меньше всего российские родители хотят видеть своих детей дворниками, кассирами или уборщиками. На четвертом месте среди наименее желанных профессий оказались грузчики, водители, учителя и чиновники.

высшее образование Superjob опрос
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