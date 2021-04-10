Соцопрос выявил долю работающих по профессии россиян

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Среди россиян 40% работают по полученной в университете специальности. Это следует из опроса SuperJob.

«Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к той, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности», — уточняется в исследовании.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян, имеющих высшее образование и опыт работы.

Чаще других по своей или смежной специальности трудятся работники с доходом больше 80 тыс. руб., среди них таких 75%. Если сравнивать профессии, то по специальности или в смежной сфере чаще всех работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%).