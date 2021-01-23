В Новой Москве на празднике застрелили двух человек

В Новой Москве из-за конфликта на празднике погибли двое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, передает «РИА Новости.

«Во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте», — уточнила она.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК («Незаконное хранение оружия»). На месте работают следователи, правоохранители разыскивают виновных.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в одном из клубов Новой Москвы играли свадьбу, между гостями разгорелся конфликт на бытовой почве. «Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — сказал собеседник агентства. По сообщению ТАСС, в столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого.