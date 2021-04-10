В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
В России появились новые специальности с присуждением ученых степеней Общество, 12:35 Минобороны Украины назвало возможные предлоги для «агрессии» России Политика, 12:32 Росздравнадзор начал проверку после смерти пациента с COVID-19 в Кургане Общество, 12:26 Иностранцам запретили быть волонтерами на матчах Евро-2020 в Петербурге Спорт, 12:19 Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 12:09 «Миннесота» выпустила документальный фильм о Капризове Спорт, 12:01 Пик развития пройден: почему научно-технических прорывов пока больше нет Футурология, 12:00 Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после стрельбы на свадьбе Общество, 12:00 В Москве выявили более 2 тыс. заболевших COVID третий день подряд Общество, 11:34 В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от COVID-19 Общество, 11:24 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 11:20 Реванш между Яном и Стерлингом в UFC отложили на неопределенный срок Спорт, 11:19 У керлингистов сборной России не обнаружили коронавирус на ЧМ Спорт, 11:17 Правительство утвердило порядок закупки лекарств для тяжело больных детей Общество, 11:15
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от COVID-19

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские власти разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm. Об этом сообщила Sinopharm.

«Вакцина против коронавируса <...> получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов», — уточняется в сообщении.

Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса для выхода на рынок
Общество
Фото:Ng Han Guan / AP

Компания отметила, что это уже третья вакцина, разработанная ее специалистами. Технические характеристики препарата отличаются от предыдущих. Две другие вакцины были инактивированными (с «убитым» вирусом). Новая — рекомбинантная, или, по-другому, векторная. «Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления [новой вакцины]», — уточнила компания.

Одну из вакцин Sinopharm одобрили для выхода на рынок в Китае в конце декабря 2020-го. Разработчик сообщил, что его препарат по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показал эффективность на уровне 79,3%. 

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

вакцина коронавирус Китай
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса для выхода на рынок
Общество
В Венгрии сравнили цены на российскую и китайскую вакцины от COVID-19
Общество
Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter