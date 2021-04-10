В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от COVID-19

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Китайские власти разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm. Об этом сообщила Sinopharm.

«Вакцина против коронавируса <...> получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов», — уточняется в сообщении.

Компания отметила, что это уже третья вакцина, разработанная ее специалистами. Технические характеристики препарата отличаются от предыдущих. Две другие вакцины были инактивированными (с «убитым» вирусом). Новая — рекомбинантная, или, по-другому, векторная. «Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления [новой вакцины]», — уточнила компания.

Одну из вакцин Sinopharm одобрили для выхода на рынок в Китае в конце декабря 2020-го. Разработчик сообщил, что его препарат по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показал эффективность на уровне 79,3%.