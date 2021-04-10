Врио губернатора распустил правительство Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Об этом говорится в его соответствующем распоряжении.

«Объявить об отставке Правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», — уточняется в документе.

Бывший глава Ульяновской области 61-летний Сергей Морозов 8 апреля подал в отставку. Губернатор-единоросс возглавлял область 16 лет и был старейшим по времени пребывания на посту действующим руководителем региона. Срок его полномочий истекал в этом году, очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Морозов объяснил свою отставку тем, что «мир меняется» и надо дать дорогу молодым. Он пообещал, что теперь будет баллотировать в Госдуму.