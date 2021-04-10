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Врио губернатора распустил правительство Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Об этом говорится в его соответствующем распоряжении.

«Объявить об отставке Правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», — уточняется в документе.

Врио губернатора Ульяновской области заявил о планах идти на выборы
Политика
Алексей Русских

Бывший глава Ульяновской области 61-летний Сергей Морозов 8 апреля подал в отставку. Губернатор-единоросс возглавлял область 16 лет и был старейшим по времени пребывания на посту действующим руководителем региона. Срок его полномочий истекал в этом году, очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Морозов объяснил свою отставку тем, что «мир меняется» и надо дать дорогу молодым. Он пообещал, что теперь будет баллотировать в Госдуму.

Сменивший его 52-летний Русских дважды переизбирался в Госдуму от КПРФ, был депутатом V, VI и VII созывов. В 2018 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выдвинул его в Совет Федерации как своего представителя. Источники РБК в КПРФ отмечали, что Русских является одним из спонсоров партии и близок к зампреду ЦК партии Владимиру Кашину. Сам чиновник ранее заявил, что планирует идти на выборы главы Ульяновской области.

Ульяновская область правительство роспуск
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