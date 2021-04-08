Врио губернатора Ульяновской области заявил о планах идти на выборы

Алексей Русских (Фото: Global Look Press)

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских планирует идти на выборы главы региона. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24»

«Безусловно, будем готовиться к выборам, надеюсь на поддержку. Понимаю, что работа предстоит очень серьезная. Я к этому готов», — сказал Русских. Выборы пройдут 19 сентября.

Предыдущий губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку 8 апреля. Он возглавлял область 16 лет и был старейшим по времени пребывания на посту руководителем региона. Морозов объяснил свою отставку тем, что «мир меняется» и надо дать дорогу молодым. Он рассказал, что попросил освободить его от должности, чтобы «сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне». Он также объявил, что собирается баллотироваться в депутаты Госдумы.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначили сенатора от Московской области Алексея Русских. Он родился в 1968 году в столице Удмуртии Ижевске. До избрания в 2007 году депутатом Госдумы работал на различных предприятиях и занимал должность заместителя руководителя ГУП Московской области «Дорпрогресс».