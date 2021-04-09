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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после кончины принца Филиппа

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Патриарх РПЦ Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Послание патриарха королеве Елизавете II опубликовано на сайте патриархии.

«Со скорбью воспринял известие о кончине вашего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Приношу вашему величеству и в вашем лице всему британскому народу свои глубокие соболезнования», — написал патриарх.

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Фото:Andrew Boyers / Reuters

В своем послании патриарх Кирилл упомянул, что принц Филипп был одним из попечителей общественной организации «Друзья горы Афон». Греческая линия Ольденбургской династии, к которой принадлежал принц, исповедовала православие. Кроме того, герцог Эдингбургский — потомок великой княгини Ольги Константиновны, которая была внучкой Николая I и вышла замуж за греческого короля Георга I. Сам принц исповедовал греческое православие, но перед бракосочетанием с Елизаветой II принял англиканство.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля на 100-м году жизни в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории. Похороны пройдут в часовне Святого Георгия без представителей общественности из-за пандемии.

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