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В доме Романовых выразили соболезнования из-за смерти принца Филиппа

Фото: Andrew Boyers / Reuters
Фото: Andrew Boyers / Reuters

Потомки российской императорской семьи выражают соболезнования в связи с кончиной мужа королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Об этом заявил личный секретарь императорской семьи Александр Закатов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Российский императорский дом, его глава великая княгиня Мария Владимировна, ее наследник великий князь Георгий Михайлович скорбят в связи с кончиной своего родственника, выражают соболезнования королеве Елизавете, всей Королевской семье и всему народу Великобритании», — сказал Закатов.

Закатов также рассказал о любви принца к России и российской культуре. По его словам, принц Филипп внес положительный вклад в дело установления и развития добрых отношений между Россией и Великобританией.

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Герцог Эдингбургский — потомок великой княгини Ольги Константиновны, которая была внучкой Николая I и вышла замуж за греческого короля Георга I. Закатов рассказал, как принц Филипп предоставил образцы своей крови, чтобы помочь ученым опознать останки, принадлежавшие царской семье. «Он предоставлял образцы своей крови для экспертизы, но этого не хватило для того, чтобы утверждать, что те останки принадлежат царской семье. Церковь и Императорский дом не нашли тогда оснований для признания, это не доказано», — заявил Закатов.

Принц Эдинбургский говорил публично о своем родстве с царской семьей. В 1967 году, отвечая на вопрос, хотел бы он когда-нибудь посетить Советский Союз, принц заявил: «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи».

Принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. До своего юбилея он не дожил около двух месяцев. Тем не менее он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории. Похороны принца пройдут в часовне Святого Георгия. Они не будут носить государственный характер и пройдут без представителей общественности в связи с пандемией коронавируса.

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принц Филипп Великобритания Российская империя царская семья
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