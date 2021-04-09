В доме Романовых выразили соболезнования из-за смерти принца Филиппа

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Потомки российской императорской семьи выражают соболезнования в связи с кончиной мужа королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Об этом заявил личный секретарь императорской семьи Александр Закатов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Российский императорский дом, его глава великая княгиня Мария Владимировна, ее наследник великий князь Георгий Михайлович скорбят в связи с кончиной своего родственника, выражают соболезнования королеве Елизавете, всей Королевской семье и всему народу Великобритании», — сказал Закатов.

Закатов также рассказал о любви принца к России и российской культуре. По его словам, принц Филипп внес положительный вклад в дело установления и развития добрых отношений между Россией и Великобританией.

Герцог Эдингбургский — потомок великой княгини Ольги Константиновны, которая была внучкой Николая I и вышла замуж за греческого короля Георга I. Закатов рассказал, как принц Филипп предоставил образцы своей крови, чтобы помочь ученым опознать останки, принадлежавшие царской семье. «Он предоставлял образцы своей крови для экспертизы, но этого не хватило для того, чтобы утверждать, что те останки принадлежат царской семье. Церковь и Императорский дом не нашли тогда оснований для признания, это не доказано», — заявил Закатов.