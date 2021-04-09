Онищенко заявил, что заклинает россиян не ездить в Турцию

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко просит россиян не ездить в Турцию, которая не справляется с ситуацией с коронавирусом, сообщает «РИА Новости». Он советует гражданам выбрать для отдыха курорты России и Абхазии.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 км Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», — призвал Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора не уверен, что турецкие власти смогут подготовиться к туристическому сезону. Отдыхающих ожидает «и сервис плохой, и небезопасный сервис», считает Онищенко. «И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть», — отметил он.

Депутат попросил не ездить «заражаться» в Турцию на свои деньги и потом возвращаться домой. «Ради сохранения своего здоровья забудьте про это», — добавил он.