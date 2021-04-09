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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко заявил, что заклинает россиян не ездить в Турцию

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко просит россиян не ездить в Турцию, которая не справляется с ситуацией с коронавирусом, сообщает «РИА Новости». Он советует гражданам выбрать для отдыха курорты России и Абхазии.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 км Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», — призвал Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора не уверен, что турецкие власти смогут подготовиться к туристическому сезону. Отдыхающих ожидает «и сервис плохой, и небезопасный сервис», считает Онищенко. «И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть», — отметил он.

Депутат попросил не ездить «заражаться» в Турцию на свои деньги и потом возвращаться домой. «Ради сохранения своего здоровья забудьте про это», — добавил он.

Путин и Эрдоган обсудили коронавирус и безопасность Турции для туристов
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Заболеваемость COVID-19 за сутки в Турции установила новый рекорд. По данным на 8 апреля в стране выявлен 55 941 заболевший, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 3 689 866. Умерли за сутки 258 человек, всего умерших — 33 201. Ранее рекордное число зараженных за сутки в Турции было зафиксировано 3 апреля. Тогда власти зарегистрировали 44 756 новых случаев.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции — в стране, откуда «прилетает максимальное количество людей», — «ситуация осложняется очень быстро» и «негативная ситуация превалирует». По ее словам, наибольшее число случаев завоза новых штаммов коронавируса приходится на именно на нее.

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По данным источников РБК, власти обсуждают сценарий с ограничением полетов в Турцию из-за эпидемической ситуации в этой стране.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Геннадий Онищенко Турция коронавирус отдых
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