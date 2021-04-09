Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, передает «Би-би-си».

«Мы скорбим сегодня с Ее Величеством королевой, я выражаю соболезнования ей, всей ее семье и благодарю принца Филипа, герцога Эдинбургского от имени страны, королевства за чрезвычайную жизнь и работу», — сказал он.

Принц Филипп скончался9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.

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