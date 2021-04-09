Перевозчик заявил о расследовании угрозы столкновения лайнеров во Внуково

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Авиакомпания «Авиастар» сообщила о начале расследования информации об угрозе столкновения двух самолетов в аэропорту Внуково 7 апреля. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«По факту угрозы столкновения воздушных судов на рулении комиссией Центрального МТУ Росавиации проводится расследование. Ждем результаты», — написали в компании.

«За комментарием по этому вопросу следует обратиться в ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и в пресс-службу авиакомпании «Победа».