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Перевозчик заявил о расследовании угрозы столкновения лайнеров во Внуково

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Авиакомпания «Авиастар» сообщила о начале расследования информации об угрозе столкновения двух самолетов в аэропорту Внуково 7 апреля. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«По факту угрозы столкновения воздушных судов на рулении комиссией Центрального МТУ Росавиации проводится расследование. Ждем результаты», — написали в компании.

«За комментарием по этому вопросу следует обратиться в ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

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Фото:Ан Енмин / ТАСС

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и в пресс-службу авиакомпании «Победа».

Информация о столкновении двух самолетов появилась в Telegram-канале Baza. По данным издания, самолеты авиакомпаний «Победа» и «Авиастар» одновременно выехали на рулежную дорожку на скорости 40–50 км/ч. Инцидент произошел 7 апреля.

Baza со ссылкой на пилота Beoing-757 «Авиастар» сообщает, что он не увидел другой самолет «из-за специфического расположения рулежных дорожек». Пилоту удалось остановить самолет за два метра до столкновения с Boeing-737 авиакомпании «Победа».

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