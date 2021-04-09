Власти рассказали о системе проверки вакцинации от коронавируса в России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России каждый медицинский работник «обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат». Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, комментируя сообщения о случаях смерти после вакцинации препаратом «Спутник V».

По ее словам, в России «действует эффективная система фармаконадзора». «Действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени. Более 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации», — говорится в комментарии Самойловой, поступившем в РБК.

По словам Самойловой, российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году.

Ранее издание EUobserver сообщило, что после прививки вакциной «Спутник V» в России умерли четыре человека, еще шесть человек получили серьезные побочные эффекты. Трое из умерших были пожилыми женщинами в возрасте 51, 69 и 74 лет, четвертой, по данным издания, оказалась медсестра больницы в Ульяновске.