Эксперты оценили возможность защититься от атак на счета с перехватом СМС

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От возможных хакерских атак на банковские счета с перехватом СМС можно защититься с помощью усложнения настроек конфиденциальности, однако основная ответственность за безопасность денег граждан в этом случае лежит на сотовых операторах и банковских системах безопасности, заявили РБК российские эксперты в области кибербезопасности.

Ранее в даркнете выставили на продажу доступ к коммутатору мобильного оператора, который может дать мошенникам возможность перехватывать СМС от банков и других организаций, сообщали «Известия». По словам опрошенных изданием специалистов, злоумышленники могут попытаться воспользоваться этой базой на майские праздники.

Такая атака станет возможной, если хакеры действительно смогут получить доступ к серверу СМС сотового оператора или платежной системы, рассказал РБК заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев. По его словам, хакерам для успешной попытки надо ввести номера карты, срок ее действия, CVV код и одноразовый пароль подтверждения операции, который владельцу карты высылается как СМС. Перехватить это сообщение можно путем клонирования SIM-карты или заражения смартфона вирусом, который сделает так, что сообщение не будет отображаться на экране, а будет сразу перенаправляться на телефон хакера.

Однако, по словам Лебедева, о массовых снятиях денег со счетов таким способом пока не было известно, а «банки могут легко принять ряд простых и эффективных мер против такой атаки».

С тем, что такие атаки не слишком распространены, так как требуют от хакеров специальных навыков, согласен и руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев. По его словам, сообщение в даркнете также могло быть фейковым, а продавец может выдавать за доступ к коммутатору какие-то устаревшие данные.