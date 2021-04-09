Глава Бурятии перевернул стул, чтобы показаться Мишустину

Алексей Цыденов (Фото: tsydenov_aleksey / Instagram)

Глава Бурятии Алексей Цыденов перевернул стул и повесил на него портфель, чтобы поместить на него планшет во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которое проходило в режиме видеосвязи. Фотографию получившейся конструкции он разместил в Instagram.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — написал Цыденов.

В момент, когда проходило совещание, он был в гостинице Петропавловска-Камчатского.

Из-за пандемии коронавируса иностранные и российские госслужащие, в том числе президент Владимир Путин, стали чаще использовать удаленный формат работы. Так, например, Путин впервые провел дистанционное совещание с министрами 1 апреля 2020 года.

Главными минусами удаленной работы опрошенные сервисом SuperJob россияне ранее называли ненормированный график работы, сложности в коммуникации из-за проблем со связью, сочетание домашних и рабочих обязанностей, недостаток общения, а также отвлекающих детей и домашних животных.

Среди плюсов удаленки — снижение расходов на транспорт и питание, уменьшение количество контактов с заболевшими, возможность работать из любого места с интернетом, считают участники исследования.