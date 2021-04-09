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Политика ,  
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В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики

Сообщения об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы республики.

«Не соответствует действительности, мы работаем в обычном режиме. Никакой отставки. У нас обычный режим, глава приехал из Москвы. Сейчас он работает здесь в республике», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 9 апреля Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник писал, что было принято решение об отставке Битарова.

Битаров возглавляет регион с февраля 2016 года, когда был назначен врио главы республики. 

Материал дополняется

Северная Осетия отставка Вячеслав Битаров новости
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