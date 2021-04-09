Политика , 09 апр, 11:51
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В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики
Сообщения об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы республики.
«Не соответствует действительности, мы работаем в обычном режиме. Никакой отставки. У нас обычный режим, глава приехал из Москвы. Сейчас он работает здесь в республике», — рассказали в пресс-службе.
Ранее 9 апреля Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник писал, что было принято решение об отставке Битарова.
Битаров возглавляет регион с февраля 2016 года, когда был назначен врио главы республики.
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