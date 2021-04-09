Сервис по поиску работы оценил число довольных своей зарплатой россиян

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Только 9% россиян сообщили, что довольны уровнем своей зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое организовал сервис «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Четверть участников опроса сообщили, что хотели бы повышения заработной платы на сумму более 50 тыс. руб. Столько же опрошенных хотят добавить к своей зарплате 20–30 тыс. руб.

На 40–50 тыс. руб. хотят повысить зарплату 14% респондентов, на 30–40 тыс. руб. — 10% респондентов, на 10–20 тыс. руб. — каждый пятый. На сумму до 10 тыс. руб. хотели бы увеличить свой зарплату на 7% россиян.

Еще 7% участников опроса сообщили, что все-таки добились повышения зарплаты в начале 20121 года, а 1% — повышения в должности. Еще 1% участников опроса тоже получили повышение в должности, но зарплату им не повысили, хотя 32% работодателей в конце 2020 года планировали повысить зарплату сотрудникам. 92% респондентов не повысили в должности, но каждый пятый надеется, что это случится во втором квартале 2021 года.