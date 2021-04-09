Челябинский суд принял иски на 40 млн руб. о подмене детей 38 лет назад

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Кизильский районный суд Челябинской области принял четыре иска к Минфину России за произошедшую 38 лет назад в больнице подмену новорожденных дочерей. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы суда.

Иски Алены Романовой, Васили Баймурзиной, Гульсины Кудряковой, Валентины Баулиной приняты к производству.

Собеседование по трем искам назначено на 27 апреля. На эту же дату назначено предварительное судебное заседание по иску Баулиной.

Местное агентство 74.RU со ссылкой на адвоката женщин Вячеслава Курилина сообщило, что в 1982 году в одном из роддомов произошла ошибка с новорожденными дочерьми Васили Баймурзиной и Валентины Баулиной. Женщины приехали на роды в село Кизильское и 29 июня 1982 года у них родились девочки, которых позднее перепутали или подменили, отмечает издание. Правду женщины узнали, поучаствовав в телешоу.