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Челябинский суд принял иски на 40 млн руб. о подмене детей 38 лет назад

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Кизильский районный суд Челябинской области принял четыре иска к Минфину России за произошедшую 38 лет назад в больнице подмену новорожденных дочерей. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы суда.

Иски Алены Романовой, Васили Баймурзиной, Гульсины Кудряковой, Валентины Баулиной приняты к производству.

Собеседование по трем искам назначено на 27 апреля. На эту же дату назначено предварительное судебное заседание по иску Баулиной.

Суд постановил выплатить перепутанным в роддоме женщинам по 1 млн руб.
Общество

Местное агентство 74.RU со ссылкой на адвоката женщин Вячеслава Курилина сообщило, что в 1982 году в одном из роддомов произошла ошибка с новорожденными дочерьми Васили Баймурзиной и Валентины Баулиной. Женщины приехали на роды в село Кизильское и 29 июня 1982 года у них родились девочки, которых позднее перепутали или подменили, отмечает издание. Правду женщины узнали, поучаствовав в телешоу.

«Роддом, который существовал тогда, юридически уже не существует, но поскольку Россия является правопреемником Советского Союза, то ответчиком становится Минфин», — пояснил юрист.

По словам Курилина, независимая экспертиза ДНК подтвердила ошибку, после чего в суд были направлены четыре иска по 10 млн руб. от каждой матери и от их перепутанных дочерей.

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Челябинск суд Минфин иски дети
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