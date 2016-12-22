Суд постановил выплатить перепутанным в роддоме женщинам по 1 млн руб.

Центральный районный суд Челябинска постановил выплатить по 1 млн руб. компенсации двум жительницам области, которых 30 лет назад перепутали в роддоме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Маркина.

По словам защитника, суд частично удовлетворил иск Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой. Истицы просили суд взыскать по 10 млн руб. в свою пользу.

«Суд взыскал с Российской Федерации в лице Минфина по 1 млн руб. компенсации морального вреда, нанесенного Екатерине Тугановой и Люции Рамазановой. Таким образом, исковые требования судом уменьшены в десять раз», — сказал Маркин.



Ответчиками по делу выступали областной перинатальный центр, минздрав Челябинской области, Министерство финансов России и управление Федерального казначейства по Челябинской области.

В середине апреля 2017 года Зоя Туганова (мать Екатерины Тугановой и биологическая мать Рамазановой) подала иск в суд с требованием взыскать в ее пользу 10 млн руб. в качестве компенсации за подмену новорожденной дочери в роддоме 30 лет назад. В августе Центральный районный суд Челябинска постановил взыскать 1 млн руб. с регионального минздрава и роддома в пользу истца, частично удовлетворив ее иск.

По данным Зои Тугановой и ее представителя в суде, подмена ребенка произошла в Челябинске в областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году.

После того как Туганова родила дочь, медики перепутали ребенка с другой девочкой. Мать отмечает, что догадалась о подмене ребенка, но врачи не послушали ее. По словам Тугановой, «под влиянием телепередачи о подмене детей» воспитанная ею дочь Екатерина провела исследование с ДНК-анализом. Благодаря этому удалось найти родную дочь истца, родство с которой подтвердил ДНК-анализ.

Агентство «Мага-Урал» сообщает, что, по словам Зои Тугановой, девочек подменили из-за путаницы с «созвучными фамилиями». Вместе с ней в роддоме находилась женщина по ​фамилии Тулегенова.