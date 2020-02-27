Мужчина умер после применения полицейскими электрошокера в Иркутске

Фото: АГН «Москва»

В Иркутске после применения сотрудниками патрульно-постовой службы спецсредства скончался молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Как передает ТАСС, депутат гордумы Иркутска Александр Квасов в ходе слушаний рассказал, что инцидент произошел ночью 15 февраля на Байкальской улице города.

«Парень ехал в такси, ему 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер», — рассказал Квасов.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Также указывается, что сотрудники ППС применили спецсредство без достаточных оснований.

В сообщении областного следственного управления сотрудники ППС называются «бывшими». В настоящий момент обвиняемых арестовали.