Мужчина умер после применения полицейскими электрошокера в Иркутске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
Кремль не увидел в юбилее Ленина помехи для голосования по Конституции Политика, 12:38 Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Финансы, 12:36 Клишас сообщил о введении запрета на зарубежные счета для президента Политика, 12:34 Чем медленнее, тем лучше: в чем польза неторопливой жизни Партнерский материал, 12:32 В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом Общество, 12:29 Дайджест Александра Сысоева: главные гастрономические события недели Стиль, 12:28 Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок в Конституцию Политика, 12:19 На бирже BitMEX произошла ликвидация контрактов на сумму в $150 млн Крипто, 12:18 Российский боец UFC попал в ДТП в Таиланде Спорт, 12:13 Один за всех: как директора отвечают за ошибки сотрудников Pro, 12:11 Курс евро превысил ₽72 впервые почти за полгода Quote, 12:09 Тест-драйв Renault Arkana. Лед и турбо Авто, 12:06 Онлайн и провокации: как франшизы бьюти-индустрии выходят на рынок Партнерский материал, 12:02 Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН Общество, 11:59
Общество ,  
0 

Мужчина умер после применения полицейскими электрошокера в Иркутске

Фото: АГН «Москва»

В Иркутске после применения сотрудниками патрульно-постовой службы спецсредства скончался молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Как передает ТАСС, депутат гордумы Иркутска Александр Квасов в ходе слушаний рассказал, что инцидент произошел ночью 15 февраля на Байкальской улице города.

«Парень ехал в такси, ему 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер», — рассказал Квасов.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Также указывается, что сотрудники ППС применили спецсредство без достаточных оснований.

В сообщении областного следственного управления сотрудники ППС называются «бывшими». В настоящий момент обвиняемых арестовали.

Теги: Иркутск, полиция, электрошокер, смерть
Материалы по теме
Путин потребовал избавляться от допускающих произвол полицейских
Общество
Адвокат сообщил о приговоре обвиненным в убийстве полицейским
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter