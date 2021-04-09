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В Петропавловске-Камчатском из-за ветра отменили занятия в школах

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за сильного урагана. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

«В пятницу, 9 апреля, в связи с ветровой нагрузкой занятия второй смены во всех классах школ города отменены! Также отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования, включая пришкольные секции и кружки», — говорится в сообщении. При этом продолжают работать в обычном режиме детские сады, уточняют в администрации.

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Накануне в городе прошел ураган. За последние сутки мэрия получила от жителей 24 сообщения, связанные с обрывом проводов, срывом обшивки зданий, металлических козырьков, упавших деревьев, искрящихся проводах и т.д. В городе создали оперативную группу, которая занимается устранением последствий шторма. Жителей призвали по возможности сократить время пребывания на улице.

Как передает информагентство «Кам24», в центре города перекрыли проезд по набережной для машин и общественного транспорта. Водителей разворачивают дежурящие там сотрудники ГИБДД. В ведомстве указали, что на набережной проводятся ремонтно-восстановительные работы. Со ссылкой на очевидцев агентство сообщает, что ранее ветер сорвал часть ограждений с находящегося поблизости стадиона, и дорогу перекрыли, чтобы устранить последствия.

По данным Гидрометцентра, сейчас скорость ветра в Петропавловске-Камчатском составляет 7 м/с с порывами до 36 м/с. 8 апреля в 21.00 этот скорость ветра достигала 11 м/с с порывами до 30 м/с.

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