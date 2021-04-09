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Пандемия коронавируса ,  
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В США закрыли два центра вакцинации после прививок Johnson & Johnson

Johnson & Johnson JNJ $163,17 -0,33% Купить

Два центра массовой вакцинации против коронавируса — в Северной Каролине и в Колорадо — временно закрыли после того, как у ряда привитых вакциной Johnson & Johnson обнаружили побочные эффекты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

При этом до сих пор неясно, были ли эти побочные эффекты связаны непосредственно с вакциной.

Так, работу центра вакцинации в Северной Каролине приостановили после того, как побочная реакция возникла у 18 привитых. У 14 из них при этом она была незначительной. Решение региональный Минздрав принял после консультаций с компанией Johnson & Johnson.

Прививочный пункт Колорадо закрыли после того, как побочную реакцию выявили у 11 человек. Двух человек при этом доставили в больницу для дальнейшего наблюдения за их состоянием.

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Общество
Фото:Bing Guan / Reuters

Представитель Johnson & Johnson сообщил The Wall Street Journal, что компания внимательно изучает все сообщения о побочных реакциях у привитых. Все отчеты при этом передаются Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также другим органам здравоохранения, указали в компании.

Применение вакцины Johnson & Johnson американские власти одобрили в конце февраля. Делать прививки препаратом можно только гражданам от 18 лет. Сама вакцина состоит из одного компонента. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов тогда указало, что преимущества вакцины перевешивают потенциально возможные риски.

В начале апреля The New York Times и Bloomberg сообщали, что из-за производственной ошибки на заводе Johnson & Johnson в Балтиморе были испорчены 15 млн доз вакцины от COVID-19. В самой компании указали, что партия препарат не прошла проверку качества.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за сутки, предшествующие 7 апреля, в стране зафиксировано 74 860 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии — 30,7 млн.

За последние сутки в стране умер 871 человек. Общее число погибших за весь период пандемии составило 556 106 человек.

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Источник: JHU
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