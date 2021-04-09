В США закрыли два центра вакцинации после прививок Johnson & Johnson

Два центра массовой вакцинации против коронавируса — в Северной Каролине и в Колорадо — временно закрыли после того, как у ряда привитых вакциной Johnson & Johnson обнаружили побочные эффекты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

При этом до сих пор неясно, были ли эти побочные эффекты связаны непосредственно с вакциной.

Так, работу центра вакцинации в Северной Каролине приостановили после того, как побочная реакция возникла у 18 привитых. У 14 из них при этом она была незначительной. Решение региональный Минздрав принял после консультаций с компанией Johnson & Johnson.

Прививочный пункт Колорадо закрыли после того, как побочную реакцию выявили у 11 человек. Двух человек при этом доставили в больницу для дальнейшего наблюдения за их состоянием.