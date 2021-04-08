Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 77,1 (-0,67) Инвестиции, 14:42
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 91,62 (-0,71) Инвестиции, 14:42
Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 23:39 МИД Турции осудил заявление итальянского премьера в адрес Эрдогана Политика, 23:37 Минфин назвал налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире Экономика, 23:05 Британского миллионера убили в его доме Общество, 22:52 Российские керлингисты вышли в плей-офф ЧМ и квалифицировались на ОИ-2022 Спорт, 22:48 СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф КХЛ Спорт, 22:36 СМИ сообщили об угрозах «проломить головы» тренерам ЦСКА после игры Кубка Спорт, 22:35 Черногория разрешила россиянам оставаться в стране 90 дней без визы Общество, 22:32 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 22:30 Нидерланды прекратили использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60 Общество, 22:11 Министр энергетики США высказалась за модернизацию ядерного потенциала Общество, 22:08 В «Спартаке» назвали заказной кампанией публикацию в Сети документов Спорт, 22:05 Семь феноменов черного цвета, определивших эпоху РБК и ASUS, 21:48 Зеленский приехал в Донбасс и сообщил об обострении ситуации Политика, 21:45
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,82 -0,21% EUR/RUB ₽91,5 +0,11% EUR/USD $1,19 +0,36%
Политика ,  
0 

МИД Турции осудил заявление итальянского премьера в адрес Эрдогана

Турция осуждает заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана диктатором. Соответствующее сообщение разместил в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и необоснованные заявления о нашем президенте», — говорится в сообщении.

Как передают агентства Sabah и Anadolu, итальянский посол Массимо Гайяни был вызван в турецкий МИД в связи со случившимся.

Эрдоган поспорил с сотней отставных адмиралов о риске войны
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

7 апреля в Анкаре прошла встреча представителей ЕС с Эрдоганом. В ходе переговоров главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула, из-за чего она вынуждена была сесть на диван, который, согласно дипломатическому протоколу, считается ниже по статусу.

Драги такое поведение турецкой стороны назвал возмутительным.

«Мне было очень жаль видеть унижение, которое пришлось перенести председателю комиссии Урсуле фон дер Ляйен. С этими диктаторами, давайте назовем их теми, кто они есть, надо быть честными при выражении взглядов и быть готовыми к сотрудничеству в интересах своей страны», — сказал итальянский премьер-министр.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Реджеп Тайип Эрдоган Марио Драги Турция диктатор
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,82 -0,21% EUR/RUB ₽91,5 +0,11% EUR/USD $1,19 +0,36%
Материалы по теме
В Турции потерпел крушение истребитель NF-5
Общество
В ЕС назвали три ключевых элемента новой повестки отношений с Турцией
Политика
Эрдоган анонсировал свой визит в Шушу в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter