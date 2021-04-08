МИД Турции осудил заявление итальянского премьера в адрес Эрдогана

Турция осуждает заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана диктатором. Соответствующее сообщение разместил в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и необоснованные заявления о нашем президенте», — говорится в сообщении.

Как передают агентства Sabah и Anadolu, итальянский посол Массимо Гайяни был вызван в турецкий МИД в связи со случившимся.

7 апреля в Анкаре прошла встреча представителей ЕС с Эрдоганом. В ходе переговоров главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула, из-за чего она вынуждена была сесть на диван, который, согласно дипломатическому протоколу, считается ниже по статусу.