Главе Еврокомиссии не хватило стула на встрече с Эрдоганом

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече в Анкаре с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает The Washington Post.

На распространившейся видеозаписи видно, как политики входят в зал, затем Эрдоган и Мишель садятся на позолоченные стулья на фоне флагов, а фон дер Ляйен остается стоять. При этом она слегка разводит руками.

В итоге фон дер Ляйен села на стоящий в помещении диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который имеет более низкий статус в дипломатическом протоколе, отмечает издание.

Член Европейского парламента в составе фракции «Зеленых» Сергей Лагодинский опубликовал в Twitter видеозапись инцидента. «Отношения между ЕС и Турцией не должны быть такими», — отметил он.