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Главе Еврокомиссии не хватило стула на встрече с Эрдоганом

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече в Анкаре с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает The Washington Post.

На распространившейся видеозаписи видно, как политики входят в зал, затем Эрдоган и Мишель садятся на позолоченные стулья на фоне флагов, а фон дер Ляйен остается стоять. При этом она слегка разводит руками.

В итоге фон дер Ляйен села на стоящий в помещении диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который имеет более низкий статус в дипломатическом протоколе, отмечает издание.

Член Европейского парламента в составе фракции «Зеленых» Сергей Лагодинский опубликовал в Twitter видеозапись инцидента. «Отношения между ЕС и Турцией не должны быть такими», — отметил он.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Другой депутат Европарламента Софи ин'т Велд предположила, что такая ситуация не была случайностью, это было сделано преднамеренно.

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В свою очередь, источник в администрации турецкого лидера сообщил «РИА Новости», что отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи президента Турции с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии могло быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении.

Мишель после переговоров с Эрдоганом заявил, что главной целью визита в Анкару были поиски возможности для перезапуска отношений с турецким руководством. Он также отметил, что отношения Турции и ЕС несколько потеплели за последние несколько месяцев.

По словам главы Евросовета, позитивная повестка отношений Евросоюза и Турции должна основываться на трех элементах — экономическом сотрудничестве, решении проблем миграции и контактах между людьми.

В свою очередь, фон дер Ляйен сообщила, что турецкое руководство настроено на улучшение отношений. Она предложила сконцентрироваться на укреплении экономических связей, борьбе за улучшение климата и на согласовании миграционной политики, а также призвала Турцию соблюдать права человека.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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