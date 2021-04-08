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Пандемия коронавируса ,  
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Черногория разрешила россиянам оставаться в стране 90 дней без визы

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Власти Черногории разрешили гражданам России пребывать в стране без визы в течение 90 дней, сообщается на сайте МИД России.

В дипведомстве пояснили, что по условиям соглашения между двумя странами от 2008 года россияне могут въезжать в Черногорию без визы, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней с даты въезда.

В марте правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении россиян от получения виз. Согласно этому документу, граждане России с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут пребывать в Черногории без визы до 90 дней.

«Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта», — говорится в сообщении МИДа.

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Фото:Георгий Абашвили / РБК

При этом в ведомстве уточнили, что визы для пребывания в Черногории нужно получать тем россиянам, которые собираются работать или обучаться на территории этой страны. Также в министерстве предупредили, что в связи с пандемией COVID-19 возможны изменения правил въезда.

В марте госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович рассказала, что власти страны открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет к коронавирусу, в том числе и в результате вакцинации препаратом «Спутник V».

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По ее словам, сертификат о вакцинации должен быть выдан туристу не менее чем за неделю до прибытия в Черногорию. Въезд в страну для россиян также возможен при положительном результате анализа на антитела к коронавирусу или при отрицательном ПЦР-тесте.

Черногория туризм виза МИД России
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