Черногория разрешила россиянам оставаться в стране 90 дней без визы

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Власти Черногории разрешили гражданам России пребывать в стране без визы в течение 90 дней, сообщается на сайте МИД России.

В дипведомстве пояснили, что по условиям соглашения между двумя странами от 2008 года россияне могут въезжать в Черногорию без визы, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней с даты въезда.

В марте правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении россиян от получения виз. Согласно этому документу, граждане России с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут пребывать в Черногории без визы до 90 дней.

«Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта», — говорится в сообщении МИДа.