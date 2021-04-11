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Эксперты оценили траты родителей на репетиторов для школьников

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

43% родителей учеников 10-го и 11=го классов рассказали, что нанимают для ребенка преподавателей, в среднем расходы на репетиторов составляют 3,5 тыс. руб. в неделю. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 3 тыс. родителей учеников 7-11-го классов из всех регионов России.

Чем старше школьник, тем больше тратят родители на его занятия с репетиторами. О том, что ребенок систематически занимается с репетитором, сообщили 27% родителей семи- и восьмиклассников. Их расходы на это в среднем составили 2,8 тыс. руб. в неделю.

Среди родителей учащихся 9-го класса репетиторов оплачивают уже 34%. В этом случае траты в среднем доходят до 3 тыс. руб. в месяц.

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Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

В SuperJob сообщили, что обычно в 7-8-х классах в задачи репетитора входит повышение успеваемости ребенка, устранение пробелов в знаниях и подготовка к олимпиадам. К школьникам этого возраста чаще всего приглашают преподавателей английского, алгебры, геометрии, русского, чуть реже — физики и других иностранных языков.

В 9-11-х классах главной целью работы с репетитором становится успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. Чаще всего выпускники занимаются с преподавателями алгеброй и геометрией, русским и английским языками, а также физикой. В топ-5 дисциплин для девятиклассников также входит химия, а для учащихся 10-11-х классов — история и обществознание.

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Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев сообщил, что на подготовку школьников к ОГЭ родителям приходиться истратить минимум 60 тыс. руб., к ЕГЭ — 100 тыс. По его словам, не каждая семья может позволить себе это. Поэтому парламентарий предложил правительству создать единую электронную платформу, на которой преподаватели будут бесплатно готовить учеников к экзаменам.

Исследование, проведенное специалистами онлайн-сервиса «Авито», показало, что за время пандемии спрос на услуги репетиторов значительно вырос.

репетиторы школьники школа Superjob
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