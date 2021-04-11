Эксперты оценили траты родителей на репетиторов для школьников

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

43% родителей учеников 10-го и 11=го классов рассказали, что нанимают для ребенка преподавателей, в среднем расходы на репетиторов составляют 3,5 тыс. руб. в неделю. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 3 тыс. родителей учеников 7-11-го классов из всех регионов России.

Чем старше школьник, тем больше тратят родители на его занятия с репетиторами. О том, что ребенок систематически занимается с репетитором, сообщили 27% родителей семи- и восьмиклассников. Их расходы на это в среднем составили 2,8 тыс. руб. в неделю.

Среди родителей учащихся 9-го класса репетиторов оплачивают уже 34%. В этом случае траты в среднем доходят до 3 тыс. руб. в месяц.