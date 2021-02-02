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Депутат Госдумы предложил создать систему бесплатного репетиторства

Иван Сухарев
Иван Сухарев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству создать единую электронную платформу, в рамках которой преподаватели будут бесплатно готовить учеников к экзаменам. Письмо с соответствующим предложением Сухарев направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

В письме он отметил, что ученикам для сдачи основного и единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) часто нужны репетиторы. На подготовку к ОГЭ родителям приходиться тратить как минимум 60 тыс. руб., к ЕГЭ — 100 тыс. руб.

По его словам, такие суммы могут себе позволить не все семьи. Поэтому депутат предлагает выдавать бесплатные ученические сертификаты: на 60 тыс. руб. сдающим ОГЭ и на 100 тыс. руб. сдающим ЕГЭ. Этот сертификат можно будет использовать для подготовки к экзаменам по четырем предметам — двум обязательным и двум профильным, а также для получения психологической поддержки.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Голиковой.

В октябре прошлого года сервис «Авито» провел исследование, в ходе которого выяснил, что среди родителей за время пандемии коронавируса значительно вырос спрос на услуги репетиторства и на тренеров.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Услуги репетиторов в третьем квартале стали популярнее на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в 2,5 раза — по сравнению со вторым кварталом 2020-го. При этом востребованными стали даже преподаватели по непрофильным предметам: спрос на репетиторство по музыке вырос на 52%.

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По мнению аналитиков, это может быть связано с недоверием родителей к дистанционному образованию, а также с длительными каникулами из-за пандемии COVID-19.

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