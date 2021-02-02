Депутат Госдумы предложил создать систему бесплатного репетиторства

Иван Сухарев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству создать единую электронную платформу, в рамках которой преподаватели будут бесплатно готовить учеников к экзаменам. Письмо с соответствующим предложением Сухарев направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

В письме он отметил, что ученикам для сдачи основного и единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) часто нужны репетиторы. На подготовку к ОГЭ родителям приходиться тратить как минимум 60 тыс. руб., к ЕГЭ — 100 тыс. руб.

По его словам, такие суммы могут себе позволить не все семьи. Поэтому депутат предлагает выдавать бесплатные ученические сертификаты: на 60 тыс. руб. сдающим ОГЭ и на 100 тыс. руб. сдающим ЕГЭ. Этот сертификат можно будет использовать для подготовки к экзаменам по четырем предметам — двум обязательным и двум профильным, а также для получения психологической поддержки.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Голиковой.

В октябре прошлого года сервис «Авито» провел исследование, в ходе которого выяснил, что среди родителей за время пандемии коронавируса значительно вырос спрос на услуги репетиторства и на тренеров.