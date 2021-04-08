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Политика ,  
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В России создадут федеральную базу доноров костного мозга

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер-министр Михаил Мушустин.

«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных», — сообщил глава правительства.

При этом Мишустин отметил, что база данных будет доступна всем регионам. Дорога до места трансплантации в другом регионе будет оплачиваться за счет государства.

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Фото:CI Photos / Shutterstock

Как стало известно газете «Коммерсантъ», в понедельник правительственная комиссия рассмотрит разработанный Минздравом законопроект о донорстве костного мозга. «В частности, разработчики предлагают закрепить презумпцию согласия на посмертное изъятие органов, расширить права живых доноров, а также ввести понятие федерального регистра доноров костного мозга», — пишет газета.

Согласно нынешнему законодательству, трансплантация в России регулируется законом 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей». Однако в нем не учитывается возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

Разработкой федерального регистра доноров Минздрав занимался еще как минимум с 2012 года. В декабре 2017-го он сообщил, что законопроект, который к тому моменту разрабатывался уже пять лет, еще не готов. 

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