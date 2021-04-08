В России создадут федеральную базу доноров костного мозга

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В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер-министр Михаил Мушустин.

«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных», — сообщил глава правительства.

При этом Мишустин отметил, что база данных будет доступна всем регионам. Дорога до места трансплантации в другом регионе будет оплачиваться за счет государства.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», в понедельник правительственная комиссия рассмотрит разработанный Минздравом законопроект о донорстве костного мозга. «В частности, разработчики предлагают закрепить презумпцию согласия на посмертное изъятие органов, расширить права живых доноров, а также ввести понятие федерального регистра доноров костного мозга», — пишет газета.