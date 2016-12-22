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В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров
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В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров
Общество, 12:43
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В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров

Российское Министерство здравоохранения продолжает работу над регистром доноров, законопроект еще не готов и в правительство не вносился.​ Об этом РБК сообщил руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика Валерия Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

В ночь на 1 декабря о том, что ведомство разработало этот проект и готовится внести его в Госдуму, со ссылкой на Готье сообщило «РИА Новости». «Уже есть договоренность с комитетом по здоровью Государственной думы, они его ждут», — приводило агентство его слова. При этом до этого, еще в июле прошлого года, о том, что законопроект о реестре доноров уже готов и «находится в правительстве», со ссылкой на Готье и пресс-службу Минздрава писала газета «Известия».

«Регистр доноров будет представлять собой электронную базу прижизненного волеизъявления с данными об отказах [от донорства при жизни]», — рассказал Сергей Готье РБК. «Окончательный вариант находится в стадии обсуждения, процедура отказов не определена», — подчеркнул он, добавив, что инициатива «еще не готова и в правительство не вносилась».​

Этот законопроект, по данным главного трансплантолога Минздрава, прорабатывается уже в течение пяти лет. Продолжительную работу Готье прежде объяснял тем, что этот документ должен будет охватить все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.

Согласно нынешнему законодательству, трансплантация в России регулируется законом 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей». Однако в нем, как указывал ранее руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика Валерия Шумакова, не учитывается возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

Теги: законопроект , Минздрав , регистр доноров
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