В Кремле заявили о готовности к худшим сценариям в отношениях с США

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия подготовилась к худшим сценариям развития отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипломатов, передает «РИА Новости».

«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям», — сказал Песков.

Накануне агентство Bloomberg cо ссылкой на источники сообщало, что власти США собираются ввести санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, а также рассматривают возможность высылки российских дипломатов.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию, заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США. При этом он назвал линию Вашингтона по отношению к Москве «тупиковой, может быть, даже тупой». По его словам, это «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».