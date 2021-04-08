В России изменились правила выплат пособий по безработице

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В России с 8 апреля вступили в силу изменения правил выплат маскимальных пособий по безработице, ранее соответствующее постановление опубликовала пресс-служба правительства.

Изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

«Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов», — пояснили в правительстве.

Максимальное пособие до конца 2021 года будет составлять 12 130 руб., а минимальное — 1500 руб. Как отметили в правительстве, первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 руб., а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 руб..