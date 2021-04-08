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Актер из сериала «Твин Пикс» Уолтер Олкевич умер на 73-м году жизни

Американский актер Уолтер Олкевич, известный по ролям в сериале «Твин Пикс», умер на 73-ом году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его сын сценарист Зак Олкевич, передает журнал Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что последние 20 лет актер боролся с проблемами со здоровьем и перенес серию операций на колене. Из-за них он оказался прикован к постели и был вынужден сделать перерыв в актерской актере.

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Олкевич родился в 1948 году в штате Нью-Джерси. Дебютировал в кино в 1979 году, сыграв небольшую роль в фильме Стивена Спилберга «1941». Всего снялся в почти сотне сериалов.

Получил известность в роли бармена-сутенера Жака Рено из первых двух сезонов сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча и приквела к сериалу «Твин Пикс: Сквозь огонь». В 2017 году вышел третий сезон «Твин Пикса», где вновь появился Олкевич, на этот раз в роли брата-близнеца Жака по имени Жан-Мишель Рено.

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