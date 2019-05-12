Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон

Зрителям она была известна по роли Нормы Дженнингс. Артистке было 72 года. По словам ее дочерей, она скончалась от рака

Пегги Липтон (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Умерла актриса и бывшая модель Пегги Липтон. Об этом со ссылкой за заявление дочерей артистки Кидады и Рашиды Джонс сообщает газета Los Angeles Times. По их словам, Липтон скончалась еще накануне. Она умерла от рака. Актрисе было 72 года.

«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней», — говорится в заявлении родных Липтон.

Актриса родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет она начала модельную карьеру, а спустя четыре года, когда ей было 19, Липтон дебютировала в качестве телевизионной актрисы в комедийном сериале «Шоу Джона Форсайта». Затем Липтон появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец».

Популярность актрисе в 1968 году принесла ее работа в сериале «Отряд «Стиляги». За роль Джули Барнс актриса в 1971 году получила «Золотой глобус», а также четырежды была номинирована на «Эмми».

В 1974 году Липтон вышла замуж за музыкального продюсера Куинси Джонса и решила отказаться от своей карьеры, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. Дочери пары, Кидада и Рашида, так же, как и мать, станут актрисами.