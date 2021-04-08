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Политика ,  
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Госдеп выразил заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Несмотря на глубокие разногласия по разным вопросам, США заинтересованы в том, чтобы выстроить с Россией стабильные взаимоотношения. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, стенограмма его пресс-брифинга опубликована на сайте департамента.

«Да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией. <...> Но мы также говорили, что хотим стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. <...> Даже если мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за ее действия», — сообщил он.

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Фото:Soeren Stache / dpa / ТАСС

Прайс отметил, что достичь стабильных отношений между странами поможет дипломатия.

В марте в интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Источники Bloomberg 8 апреля сообщили, что Белый дом закончил изучать данные о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения и рассматривает новые санкции против России. По словам собеседников издания, ограничения могут включать санкции против людей, близких к Путину, а также в отношении органов, связанных с вмешательством в выборы.

Госдеп США
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