Госдеп выразил заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Несмотря на глубокие разногласия по разным вопросам, США заинтересованы в том, чтобы выстроить с Россией стабильные взаимоотношения. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, стенограмма его пресс-брифинга опубликована на сайте департамента.

«Да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией. <...> Но мы также говорили, что хотим стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. <...> Даже если мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за ее действия», — сообщил он.

Прайс отметил, что достичь стабильных отношений между странами поможет дипломатия.

В марте в интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.