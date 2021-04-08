В Люберцах потушили склад легковоспламеняющихся изделий

В подмосковных Люберцах потушили склад, который горел на площади 6 тыс. кв. м. Об этом говорится на сайте областного главка МЧС.

«Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Огонь удалось локализовать на площади 6 тыс. кв. м. К тушению привлекли 137 человек и 45 единиц техники.

Изначально МЧС говорило о возгорании на площади 1,5 тыс. кв. м. Однако пожарным помешал сильный ветер и высокая пожарная загрузка: на территории склада находятся легковоспламеняющиеся предметы. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах указывал, что на территории здания также проводился разлив шампуня. Для ликвидации пожара был создан специальный штаб.