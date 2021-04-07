В Люберцах произошел пожар на площади 6 тыс. кв. м

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах указывал, что на территории здания также проводился разлив шампуня.

В МЧС указали, что к моменту прибытия пожарных задымление было на первом этаже здания. На тушение пожара привлекли 24 единицы техники и 86 человек.