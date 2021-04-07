В Люберцах произошел пожар на площади 6 тыс. кв. м
В Люберцах загорелся склад, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«Горит складское помещение. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия», — говорится в сообщении.
Изначально МЧС говорило о возгорании на площади 1,5 тыс. кв. м. Позже ведомство сообщило, что пожар распространился на 6 тыс. кв. м. Ему присвоили третий ранг сложности. Для его тушения создан штаб. Тушение пожара осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка: на территории склада находятся легковоспламеняющиеся предметы.