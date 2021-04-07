Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 12:26
В Роспотребнадзоре назвали нарушения, за которые закрыли «Артдокфест» Общество, 21:26 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 21:26 В Люберцах произошел пожар на площади 6 тыс. кв. м Общество, 21:06 Суд отпустил Соболь и брата Навального из-под домашнего ареста Политика, 21:06 Дубль Смолова вывел «Локомотив» в полуфинал Кубка России по футболу Спорт, 21:03 Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границы с Россией Политика, 20:42 Экс-вратарь сборной России возглавил клуб блогера Савина Спорт, 20:20 Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке РБК и СберБизнес, 20:18 Госдеп ответил на данные о «неверном сигнале» России по договору по небу Политика, 20:18 Ушедший в отставку глава Тувы записал обращение. Видео Политика, 19:56 SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink Технологии и медиа, 19:46 Портал Минкультуры указал автором стихов Мандельштама советскую актрису Общество, 19:24 Ушедший в отставку глава Тувы записал прощальное видеообращение Политика, 19:19 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 19:17
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,14 -0,16% EUR/RUB ₽91,59 -0,16% EUR/USD $1,19 +0,01%
Общество ,  
0 

В Люберцах произошел пожар на площади 6 тыс. кв. м

Video

В Люберцах загорелся склад, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Горит складское помещение. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия», — говорится в сообщении.

В Нью-Йорке при пожаре в многоэтажном доме пострадали более 20 человек
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Изначально МЧС говорило о возгорании на площади 1,5 тыс. кв. м. Позже ведомство сообщило, что пожар распространился на 6 тыс. кв. м. Ему присвоили третий ранг сложности. Для его тушения создан штаб. Тушение пожара осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка: на территории склада находятся легковоспламеняющиеся предметы.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах указывал, что на территории здания также проводился разлив шампуня.

В МЧС указали, что к моменту прибытия пожарных задымление было на первом этаже здания. На тушение пожара привлекли 24 единицы техники и 86 человек.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Какие клиенты исчезают с рынка люксовых автомобилей Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

пожар Люберцы склад
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,14 -0,16% EUR/RUB ₽91,59 -0,16% EUR/USD $1,19 +0,01%
Материалы по теме
В Лионе пожар в строящемся доме привел к взрыву газа
Общество
В ангарах в Самарской области произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м
Общество
Врач из Благовещенска опубликовал видео пожара в центре кардиохирургии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter