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В Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолета

В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле, все бывшие на борту погибли. Об этом пишет ежедневная эквадорская газета El Universo.

Среди умерших два члена экипажа и четыре пассажира. По предварительным данным, самолет покружился в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть. Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.

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В конце марта легкомоторный самолет потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, в городе Эрмосильо. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли. Издание El Heraldo de México сообщало, что среди погибших — чиновник правительства Соноры.

Эквадор жертвы авиакрушение
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