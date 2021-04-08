В Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолета

В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле, все бывшие на борту погибли. Об этом пишет ежедневная эквадорская газета El Universo.

Среди умерших два члена экипажа и четыре пассажира. По предварительным данным, самолет покружился в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть. Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.

В конце марта легкомоторный самолет потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, в городе Эрмосильо. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли. Издание El Heraldo de México сообщало, что среди погибших — чиновник правительства Соноры.