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Чешская компания договорилась о покупке производителя оружия «Кольт»

Чешская компания Česká Zbrojovka Group SE договорилась о покупке американского производителя револьверов Colt. В 2015 году тот объявил о банкротстве
Фото: Michelle McLoughlin / Reuters
Фото: Michelle McLoughlin / Reuters

Чешская холдинговая группа Česká Zbrojovka Group SE (ČZG) договорилась о покупке американского производителя оружия «Кольт», говорится в ее сообщении.

ČZG выкупит 100% акций материнской компании Colt's Manufacturing Company LLC, а также ее канадскую «дочку» Colt Canada Corporation. Бывший владелец производителя оружия также получит более 1 млн акций чешской компании и еще столько же, если в 2021–2023 годах будут достигнуты определенные значения EBITDA.

Теперь сделку должны одобрить регулирующие органы. В ČZG ожидают, что она будет завершена во втором квартале 2021 года.

«Приобретение «Кольт»— культового бренда и эталона для военных, правоохранительных и коммерческих рынков во всем мире — идеально вписывается в нашу стратегию, направленную на то, чтобы стать лидером в области производства огнестрельного оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся тем, что включили Colt, который плечом к плечу стоял с армией США более 175 лет, в наш портфель», — отметил глава ČZG Любомир Коваржик.

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Американская Colt’s Manufacturing Company производит пистолеты и револьверы под объединенным название «Кольт», а также оружие для армейских и полицейских структур, спортивные и охотничьи ружья и винтовки.

С 2011 года количество госзаказов для компании резко сократилось, а в 2013-м армия США отказалась от закупок ее винтовок M4. Долги Colt’s Manufacturing Company росли, и в июне 2015 года она объявила о банкротстве.

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Česká Zbrojovka Group SE — европейский производитель огнестрельного оружия и тактических принадлежностей для военных и правоохранительных органов, а также оружия для охоты и спортивной стрельбы. Ему принадлежат бренды Česká Zbrojovka, CZ-USA, Dan Wesson, Zbrojovka Brno и 4M Systems. Головной офис компании находится в Чехии, производство ведется как в этой стране, так и в США.

Автор
Виктория Полякова
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