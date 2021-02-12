Чешская компания договорилась о покупке производителя оружия «Кольт»

Чешская компания Česká Zbrojovka Group SE договорилась о покупке американского производителя револьверов Colt. В 2015 году тот объявил о банкротстве

Фото: Michelle McLoughlin / Reuters

Чешская холдинговая группа Česká Zbrojovka Group SE (ČZG) договорилась о покупке американского производителя оружия «Кольт», говорится в ее сообщении.

ČZG выкупит 100% акций материнской компании Colt's Manufacturing Company LLC, а также ее канадскую «дочку» Colt Canada Corporation. Бывший владелец производителя оружия также получит более 1 млн акций чешской компании и еще столько же, если в 2021–2023 годах будут достигнуты определенные значения EBITDA.

Теперь сделку должны одобрить регулирующие органы. В ČZG ожидают, что она будет завершена во втором квартале 2021 года.

«Приобретение «Кольт»— культового бренда и эталона для военных, правоохранительных и коммерческих рынков во всем мире — идеально вписывается в нашу стратегию, направленную на то, чтобы стать лидером в области производства огнестрельного оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся тем, что включили Colt, который плечом к плечу стоял с армией США более 175 лет, в наш портфель», — отметил глава ČZG Любомир Коваржик.