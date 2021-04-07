Женщина объяснила приготовление еды на Вечном огне нуждой в горячей пище

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Женщина, готовившая еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать» в центре подмосковного Пушкино, заявила, что ей нужна была горячая еда. Видео ее показаний предоставила РБК пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«Я не пищу [готовила], мне нужна горячая еда», — ответила она на вопрос сотрудника полиции, готовила ли она пищу на Вечном огне в Пушкино. На вопрос, зачем она это сделала, женщина ответила: «Привыкли питаться не в ресторане, а общественное питание. Так приучили: завтрак, обед, ужин. В «Глобус» невозможно ездить».

Готовившая пищу женщина была задержана накануне после появившейся в сети видеозаписи. Ею оказалась оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 244 Уголовного кодекса России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Прокуратура Московской области организовала проверку информации об осквернении мемориала.