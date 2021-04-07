Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова

Ольга Пашкова (Фото: maly.ru / Facebook)

Актриса Ольга Пашкова умерла после продолжительной болезни, сообщили в Малом театре. Деталей о болезни там не привели, о времени прощании с ней пообещали сообщить дополнительно.

Пашковой было 55 лет.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги Леонидовны Пашковой», — заявили в театре.

Пашкова в основном играла в театральных постановках, в том числе в постановках «Недоросля», «Горя от ума», «Трех сестер». Среди ее работ в кино и на телевидении — «Сказ про Федота-стрельца» в постановке Сергея Овчарова (она сыграла роль Маруси, жены Федота), роль в эпизоде сериала «Возвращение Мухтара».

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