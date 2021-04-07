Кремль ответил на данные о проверке европейским регулятором «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле не знают, является ли проверка испытаний вакцин на соблюдение этических норм обычной практикой, поэтому не могут дать оценку проверке «Спутника V» Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является», — сказал Песков.

По его словам, он не владеет такой информацией и вопрос лучше задать Российскому фонду прямых инвестиций, который «принимал участие в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что на следующей неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начнет расследование того, соответствуют ли клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» мировым этическим и научным стандартам.