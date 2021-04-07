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Кремль ответил на данные о проверке европейским регулятором «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле не знают, является ли проверка испытаний вакцин на соблюдение этических норм обычной практикой, поэтому не могут дать оценку проверке «Спутника V» Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является», — сказал Песков.

По его словам, он не владеет такой информацией и вопрос лучше задать Российскому фонду прямых инвестиций, который «принимал участие в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС».

ЕС проверит испытания «Спутника V» на соблюдение этических норм
Общество
Фото:Alexis Lloret / Getty Images

Ранее газета The Financial Times сообщила, что на следующей неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начнет расследование того, соответствуют ли клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» мировым этическим и научным стандартам.

В частности, сообщается, что в исследованиях вакцины участвовали военные и государственные служащие. По данным Reuters, некоторые участники испытаний заявили, что «они не настоящие добровольцы». При этом никто не сказал, что им вводили инъекции против их воли, отмечало агентство.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что никакого давления на участников не было и при испытаниях соблюдались все клинические практики.

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В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что в апреле агентство направит в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства «Спутника V». Он говорил, что после проверки производства и получения всей информации о технологиях речь может идти об одобрении вакцины для применения в странах ЕС.

Дмитрий Песков Спутник V коронавирус
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