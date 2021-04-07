Защита заболевшего COVID Фургала попросила освободить его из-под ареста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 12:26
Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 14:07 В чем заключается главный парадокс выбора потребителей Pro, 14:07 Космический заговор: почему многие не верят в высадку американцев на Луну Социальная экономика, 14:00 ПСБ до конца года планирует реализовать проекты с компаниями Узбекистана Пресс-релиз, 13:57 Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова Общество, 13:57 Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали сериал про фонд Invictus Games Стиль, 13:47 Михаил Пиотровский о яйцах Фаберже и NFT-токенах в Эрмитаже. Полное видео Общество, 13:47 В Москве и Петербурге откроются три центра выдачи Fan ID перед Евро Спорт, 13:46 Песков заявил о проработке деталей допуска на послание Путина Политика, 13:38 Почему финансовый директор не может игнорировать вig data Pro, 13:37 Кремль ответил на данные о проверке европейским регулятором «Спутника V» Общество, 13:36 Кремль предложил переходить на альтернативу Zoom Общество, 13:35 Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» Спорт, 13:34 Кремль оценил влияние эскалации в Донбассе на курс рубля Политика, 13:34
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,71 +0,57% EUR/RUB ₽92,39 +0,71% EUR/USD $1,19 +0,15%
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Защита заболевшего COVID Фургала попросила освободить его из-под ареста

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Защита обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заразился коронавирусом в СИЗО, попросила изменить ему меру пресечения. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Карапетян.

Как пояснил Карапетян ТАСС, он подал ходатайство об изменении меры пресечения Фургалу на домашний арест или другую, не связанную с лишением свободы.

По словам адвоката, это сделано для того, чтобы Фургал смог получить полноценное лечение, а после выздоровления продолжить ознакомление с материалами уголовного дела не в СИЗО, где существует множество ограничений, а в кабинете у следователя.

Адвокат сообщил о заражении Фургала коронавирусом в СИЗО
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Карапетян уточнил, что защита не знает, куда госпитализирован экс-губернатор и как он себя чувствует.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

О том, что Фургал заразился коронавирусной инфекцией в московском СИЗО «Лефортово», Карапетян сообщил накануне. Он рассказал, что в ближайшие две недели экс-губернатор будет находиться под наблюдением врачей.

В октябре прошлого года член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что у 51-летнего Фургала есть проблемы со здоровьем, выявленные незадолго до его ареста. Она не называла диагноза, но говорила, что бывшему главе региона необходимо сделать компьютерную томографию.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем РБК Pro: когда вымрут сайты-отзовики с фейковыми комментариями Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Фургала арестовали в июле 2020 года по подозрению в создании преступной группировки и организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах, когда он занимался бизнесом. Президент Владимир Путин после этого снял Фургала с должности в связи с утратой доверия.

Экс-губернатор своей вины не признает. Он утверждает, что уголовное дело против него связано с хозяйственным конфликтом на заводе «Амурсталь», совладельцем которого является его бывшая жена.

Сергей Фургал коронавирус арест новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,71 +0,57% EUR/RUB ₽92,39 +0,71% EUR/USD $1,19 +0,15%
Материалы по теме
Адвокат сообщил о заражении Фургала коронавирусом в СИЗО
Общество
Фургал рассказал свою версию дела против него
Политика
Фургал сообщил наблюдателям об угрозах со стороны следствия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter