Защита заболевшего COVID Фургала попросила освободить его из-под ареста

Сергей Фургал (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Защита обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заразился коронавирусом в СИЗО, попросила изменить ему меру пресечения. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Карапетян.

Как пояснил Карапетян ТАСС, он подал ходатайство об изменении меры пресечения Фургалу на домашний арест или другую, не связанную с лишением свободы.

По словам адвоката, это сделано для того, чтобы Фургал смог получить полноценное лечение, а после выздоровления продолжить ознакомление с материалами уголовного дела не в СИЗО, где существует множество ограничений, а в кабинете у следователя.

Карапетян уточнил, что защита не знает, куда госпитализирован экс-губернатор и как он себя чувствует.