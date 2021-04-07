Госсовет Адыгеи предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам

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Государственный совет — Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предложенный законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2022 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что отмена индексации с 2016 года привела к «негативному отношению» со стороны как работающих, так и не работающих пенсионеров. Кроме того, это привело к росту числа тех пенсионеров, кто стал получать серые зарплаты, указывают разработчики проекта: если на 1 января 2016 года в России насчитывалось более 15 млн работающих пенсионеров, то по итогам первого квартала того же года их число сократилось до 9,6 млн человек, из-за чего правительству пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансфер по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб., а добиться экономии бюджета не удалось.

В случае принятия данного закона дополнительные расходы Пенсионного фонда России в 2022 году составят около 400 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.