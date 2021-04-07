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Политика ,  
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Госсовет Адыгеи предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Государственный совет — Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предложенный законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2022 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что отмена индексации с 2016 года привела к «негативному отношению» со стороны как работающих, так и не работающих пенсионеров. Кроме того, это привело к росту числа тех пенсионеров, кто стал получать серые зарплаты, указывают разработчики проекта: если на 1 января 2016 года в России насчитывалось более 15 млн работающих пенсионеров, то по итогам первого квартала того же года их число сократилось до 9,6 млн человек, из-за чего правительству пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансфер по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб., а добиться экономии бюджета не удалось.

В случае принятия данного закона дополнительные расходы Пенсионного фонда России в 2022 году составят около 400 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Кремль заявил об отсутствии решений по индексации пенсий работающим
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости


Днем ранее Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму аналогичный законопроект. Там также предлагалось возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Авторы проекта указали, что отмена индексации «негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан», а затраты на его исполнение оценивались также в 400 млрд руб.

5 апреля этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство и президент занимаются этой темой, однако окончательных решений еще не было принято.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин говорил, что главным условием для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам является бюджетная обеспеченность. При этом президент отметил, что в сегодняшних условиях, особенно во времена пандемии и падения доходов, индексация крайне важна.

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Закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров был принят в 2015 году, а начал действовать с 1 января 2016 года. Для реализации данного закона работодателей обязали ежемесячно предоставлять данные о работающих лицах.

Адыгея пенсионеры индексация пенсии Госдума
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