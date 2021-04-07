Госсовет Адыгеи предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам
Государственный совет — Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Предложенный законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2022 года.
В пояснительной записке к проекту сказано, что отмена индексации с 2016 года привела к «негативному отношению» со стороны как работающих, так и не работающих пенсионеров. Кроме того, это привело к росту числа тех пенсионеров, кто стал получать серые зарплаты, указывают разработчики проекта: если на 1 января 2016 года в России насчитывалось более 15 млн работающих пенсионеров, то по итогам первого квартала того же года их число сократилось до 9,6 млн человек, из-за чего правительству пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансфер по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб., а добиться экономии бюджета не удалось.
В случае принятия данного закона дополнительные расходы Пенсионного фонда России в 2022 году составят около 400 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Днем ранее Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму аналогичный законопроект. Там также предлагалось возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Авторы проекта указали, что отмена индексации «негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан», а затраты на его исполнение оценивались также в 400 млрд руб.