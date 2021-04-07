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Общество ,  
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В Петербурге задержали напавшего на соотечественника мигранта

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мигранта, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему земляку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, днем 6 апреля подозреваемый ударил ножом гражданина государства Средней Азии 1998 года рождения у ресторана на Заячьем острове. Пострадавший получил ранение в области брюшной полости, его в тяжелом состоянии передали медикам для госпитализации.

«При патрулировании нарядом патрульно-постовой службы полиции у дома 15 по Чкаловскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан соотечественник потерпевшего 1999 года рождения», — сообщили в ГУ МВД.

В Санкт-Петербурге пассажир ранил ножом водителя маршрутки
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В ведомстве добавили, что подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце марта в Санкт-Петербурге пассажир маршрутного автобуса К-403 ударил ножом водителя и скрылся. Это произошло в результате словесного конфликта между неизвестным мужчиной и 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии. «Комсомольская правда» сообщала, что мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Санкт-Петербург полиция мигрант новости
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