В Петербурге задержали напавшего на соотечественника мигранта

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Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мигранта, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему земляку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, днем 6 апреля подозреваемый ударил ножом гражданина государства Средней Азии 1998 года рождения у ресторана на Заячьем острове. Пострадавший получил ранение в области брюшной полости, его в тяжелом состоянии передали медикам для госпитализации.

«При патрулировании нарядом патрульно-постовой службы полиции у дома 15 по Чкаловскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан соотечественник потерпевшего 1999 года рождения», — сообщили в ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.