Бирюков назвал сроки отключения отопления в Москве

Он уточнил, что городские службы должны подготовить около 74 тыс. объектов, в том числе 33,9 тыс. многоквартирных домов, около 8,7 тыс. социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов. Кроме того, предстоит провести гидравлические испытания на 16,9 тыс. км тепловых сетей и более 13 тыс. км водопроводных. «Проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей», — добавил заммэра. По его словам, все оборудование будет тщательно проверено во избежание сбоев.

Отопительный сезон в Москве начался раньше срока. Из-за эпидемической ситуации в городе мэр Сергей Собянин поручил начать подачу тепла в дома москвичей с конца сентября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов.