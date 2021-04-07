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Бирюков назвал сроки отключения отопления в Москве

Отопление в Москве отключат «традиционно в мае», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

«Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше плюс 8 градусов», — пояснил он.

При этом власти уже приступили к подготовке к началу нового отопительного сезона.

«1 апреля подписан перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону 2021/2022. Мы его ежегодно утверждаем», — рассказал Бирюков.

В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Он уточнил, что городские службы должны подготовить около 74 тыс. объектов, в том числе 33,9 тыс. многоквартирных домов, около 8,7 тыс. социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов. Кроме того, предстоит провести гидравлические испытания на 16,9 тыс. км тепловых сетей и более 13 тыс. км водопроводных. «Проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей», — добавил заммэра. По его словам, все оборудование будет тщательно проверено во избежание сбоев.

Отопительный сезон в Москве начался раньше срока. Из-за эпидемической ситуации в городе мэр Сергей Собянин поручил начать подачу тепла в дома москвичей с конца сентября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов.

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Петр Бирюков отопление Москва отопительный сезон
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