Бирюков назвал сроки отключения отопления в Москве
Отопление в Москве отключат «традиционно в мае», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».
«Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше плюс 8 градусов», — пояснил он.
При этом власти уже приступили к подготовке к началу нового отопительного сезона.
«1 апреля подписан перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону 2021/2022. Мы его ежегодно утверждаем», — рассказал Бирюков.