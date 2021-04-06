Губернатор Алтая уволил своего представителя в парламенте после ареста

Стелла Штань (Фото: Андрей Каспришин / «Коммерсантъ»)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отстранил от должности своего представителя в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллу Штань, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее ее арестовали по делу о мошенничестве на 14 млн руб.

В сообщении правительства говорится, что «назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время».



Стеллу Штань задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве в ночь с 31 марта на 1 апреля. 2 апреля суд в Барнауле вынес решение о заключении Штань под стражу до 30 мая, сообщали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев говорил, что события, которые расследуют правоохранительные органы, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора в заксобрании края.

Следствие считает, что в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby вместе со Штань изготовили и представили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы о купле-продаже нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

Эти действия «повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета», указывает СК. В результате мошенничества обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 млн руб., выделенными в качестве субсидии.