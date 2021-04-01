В Алтайском крае задержали представителя губернатора в заксобрании

Стелла Штань (Фото: altairegion22.ru)

По подозрению в особо крупном мошенничестве задержана представитель губернатора Алтайского края в региональном заксобрании Стелла Штань. Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, «Коммерсантъ», а также источники «РИА Новости» и ТАСС в силовых структурах региона.

Штань задержали в ночь с 31 марта на 1 апреля, сейчас ее доставили в изолятор временного содержания, избрать для нее меру пресечения планируется в ближайшее время.

Задержание Штань уже прокомментировала пресс-служба губернатора Алтайского края. «Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании Стеллы Штань», — заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

По его словам, события, которые расследуют правоохранительные органы, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в текущей должности, и глава региона «надеется на справедливое и независимое расследование».

Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания с 2008 по 2016 год, следует из сообщения на сайте Алтайского края. В 2004–2008 годах она возглавляла управляющую компанию ООО «ПИК» и работала в администрации Барнаула.