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Глава Apple оценил сроки своего пребывания на посту

Apple AAPL $126,27 +2,69% Купить

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что, наверное, покинет свой пост в компании в течении следующих десяти лет. Свое предположение он высказал в интервью The New York Times.

«Еще 10 лет. Вероятно, нет», — сказал Кук, уточнив, что конкретные сроки, в которые он мог бы оставить должность, пока «не просматриваются».

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Кук также добавил, что не знает, чем бы занялся после ухода с поста директора Apple. «Я так сильно люблю эту компанию, что мне трудно представить свою жизнь без нее», — отметил он.

Тим Кук был назначен на должность гендиректора Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году. Ему сейчас 60 лет. В августе 2020 года Bloomberg писал, что Кук стал долларовым миллиардером. Агентство не называло точной суммы, которой сейчас располагает Кук, однако уточняло, что его состояние, согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, превысило $1 млрд на фоне роста стоимости акций Apple.

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