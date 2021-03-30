Сестра лидера КНДР назвала президента Южной Кореи «американским попугаем»

Ким Ё Чжон (Фото: Jorge Silva / AP)

Заместитель директора департамента информации ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «американским попугаем». Ее речь опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По ее словам, ее удивили высказывания южнокорейских политиков, которые выразили опасения в связи с запуском КНДР ракет. Она считает, что Пхеньян и Сеул провели одинаковые пуски баллистических ракет. Однако Южная Корея называет свои испытания необходимостью ради мира и диалога на Корейском полуострове, а пуски Северной Кореи — нежелательным делом, вызывающим тревогу и затрудняющим атмосферу диалога.

«Он [президент Южной Кореи] имел в виду, что испытательные пуски баллистических ракет, проводимые Институтом оборонных наук Южной Кореи, направлены на мир и диалог на Корейском полуострове. В то же время пуски, проводимые Академией оборонных наук КНДР, являются чем-то нежелательным, что вызывает серьезную озабоченность у людей на Юге и охлаждает атмосферу для диалога», — заявила Ким Ё Чжон.

Запуск двух баллистических ракет КНДР провела 25 марта 2021 года. Северокорейские военные сообщили, что обе ракеты успешно поразили цель в 60 км от восточного побережья КНДР.