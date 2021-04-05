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Путин подписал закон о гаражной амнистии

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает возможность для граждан до сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи.

Под действие законы подпадают те гаражи, которые в качестве объектов капитального строительство возвели до 30 декабря 2004 года. К ним будет применяться упрощенный порядок оформления участков. Для этого должен соблюдаться ряд условий: участок гражданину был предоставлен органом власти или организацией, либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Кроме того, по принятому закону, инвалиды имеют внеочередное право получить такие участки рядом со своим местом жительства.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Материал дополняется

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