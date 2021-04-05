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Президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает возможность для граждан до сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи.

Под действие законы подпадают те гаражи, которые в качестве объектов капитального строительство возвели до 30 декабря 2004 года. К ним будет применяться упрощенный порядок оформления участков. Для этого должен соблюдаться ряд условий: участок гражданину был предоставлен органом власти или организацией, либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Кроме того, по принятому закону, инвалиды имеют внеочередное право получить такие участки рядом со своим местом жительства.