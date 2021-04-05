Глава представительства канала «Мир» стал министром информации Белоруссии

Владимир Перцов (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность министра информации республики директора белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Владимира Перцова. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко высоко оценил Перцова как журналиста и политика и отметил, что власти рассматривали его на разные должности. «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. <...> Это немножко подальше от этого кипящего котла. <...> Это будет какая-то отдушина на первых порах», — прокомментировал его назначение белорусский лидер.

Межгосударственную телекомпанию «Мир» создали в 1992 году для освещения сотрудничества стран СНГ и содействия международному обмену информацией. Главный офис телеканала находится в Москве.

Предыдущий министр информации Игорь Луцкий, который занимал это место с июня 2020 года, перешел на пост главы администрации президента Белоруссии.