Глава представительства канала «Мир» стал министром информации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность министра информации республики директора белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Владимира Перцова. Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко высоко оценил Перцова как журналиста и политика и отметил, что власти рассматривали его на разные должности. «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. <...> Это немножко подальше от этого кипящего котла. <...> Это будет какая-то отдушина на первых порах», — прокомментировал его назначение белорусский лидер.
Межгосударственную телекомпанию «Мир» создали в 1992 году для освещения сотрудничества стран СНГ и содействия международному обмену информацией. Главный офис телеканала находится в Москве.
Предыдущий министр информации Игорь Луцкий, который занимал это место с июня 2020 года, перешел на пост главы администрации президента Белоруссии.