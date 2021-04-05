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Политика ,  
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Глава представительства канала «Мир» стал министром информации Белоруссии

Владимир Перцов
Владимир Перцов (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность министра информации республики директора белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Владимира Перцова. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко высоко оценил Перцова как журналиста и политика и отметил, что власти рассматривали его на разные должности. «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. <...> Это немножко подальше от этого кипящего котла. <...> Это будет какая-то отдушина на первых порах», — прокомментировал его назначение белорусский лидер.

Межгосударственную телекомпанию «Мир» создали в 1992 году для освещения сотрудничества стран СНГ и содействия международному обмену информацией. Главный офис телеканала находится в Москве.

В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации
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Игорь Луцкий

Предыдущий министр информации Игорь Луцкий, который занимал это место с июня 2020 года, перешел на пост главы администрации президента Белоруссии.

Лукашенко указал, что Луцкому и Перцову нужно вместе выстроить структуру, которая поможет Белоруссии в информационной войне. «Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — заявил президент.

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Он также провел ряд других кадровых перестановок. Андрея Кунцевича с поста замглавы администрации президента перевели на должность первого замминистра информации, Игоря Брыло — с должности замминистра сельского хозяйства на пост первого замминистра в том же ведомстве. Алексей Богданов, возглавлявший Главное управление внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства, займет место замминистра сельского хозяйства.

Первый заместитель начальника Главного управления — начальник управления руководящих кадров и государственных наград Главного управления кадровой политики администрации президента Алексей Гуйда был повышен до начальника Главного управления.

Лукашенко назвал имена «крепких кандидатов» себе на смену. Видео
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Луцкий, будучи на посту министра информации Белоруссии, говорил, что его ведомство должно ограждать население от информации, которая «вредит государству». Он обратил внимание на происходящее в социальных сетях и на видеохостингах в период политических перестановок в стране. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», — отметил тогда экс-министр.

Белоруссия Александр Лукашенко информационная политика телеканалы
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