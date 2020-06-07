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В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации

Новый министр информации Игорь Луцкий заявил, что стратегия его ведомства заключается в корректировке действий СМИ и ограждении населения от информации, которая может нанести вред государству
Игорь Луцкий
Игорь Луцкий (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / ТАСС)

Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства заключается в том, чтобы корректировать действия СМИ. Это поможет, по мнению министра, лучше информировать население о политике государства и не допускать распространения вредящей государству информации. Об этом Луцкий сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал Луцкий.

Он обратил внимание на происходящее в социальных сетях, на страницах сайтов и видеохостингах в период политических перестановок в стране. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — отметил министр информации.

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Александр Лукашенко и&nbsp;​Роман&nbsp;Головченко (справа)

Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей. По его мнению, «цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы» и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать.

Игорь Луцкий был назначен на пост министра информации Белоруссии 4 июня, после того, как президент Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Луцкий уже работал в министерстве, до февраля 2018 года он занимал должность первого замминистра информации. После этого Луцкий возглавлял ЗАО «Столичное телевидение» (юрлицо канала СТВ).

Во время назначения на должность министра президент отметил, что с приходом Луцкого работу министерства информации необходимо будет переформатировать. «Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели», — отметил Лукашенко.

Автор: Мария Лисицына
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