В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации

Новый министр информации Игорь Луцкий заявил, что стратегия его ведомства заключается в корректировке действий СМИ и ограждении населения от информации, которая может нанести вред государству

Игорь Луцкий (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / ТАСС)

Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства заключается в том, чтобы корректировать действия СМИ. Это поможет, по мнению министра, лучше информировать население о политике государства и не допускать распространения вредящей государству информации. Об этом Луцкий сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал Луцкий.

Он обратил внимание на происходящее в социальных сетях, на страницах сайтов и видеохостингах в период политических перестановок в стране. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — отметил министр информации.

Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей. По его мнению, «цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы» и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать.